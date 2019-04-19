Şenkaya "Genco" için yasta

Erzurum'un Şenkaya İlçesinde yaşayan halk arasında “Genco” olarak tanınan ve yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş olan Yurdakul Güven'in (65) ölümü Şenkayalıları yasa boğdu.

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle Erzurum'da tedavi gören Yurdakul Güven dün hayatını kaybetti.

Hiç evlenmeyen ve ilçede yalnız yaşayan Yurdakul Güven'in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.