Şenkaya'da anaokulu açılışı

Şenkaya Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarında desteğiyle tadilatı yapılan Akşar Anaokulu tamamlanarak açılışı yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Öğrencilerimizin daha iyi fiziki bir ortam daha iyi bir eğitim görmeleri için müstakil bir binanın uygun olacağını düşünerek bu binayı yaptık. Bu binanın içerisinde manevi yönden en güçlü nesillerin yetişmesi için anaokulu ve 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri öğrenim görecektir. Bu binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anaokulunun açılışı yapıldıktan sonra anaokulu gezildi. Akabinde katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Anaokulu binasında iki Anasıfı, bir Kur'an Kursu sınıfı, oyun alanı ve yemek hane yapıldı.

Açılışa Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Müftüsü Mustafa Fatih Yar, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.