Şenkaya'da araziler suya kavuşuyor

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Şenkaya ilçemizin Gedik mevkisindeki binlerce dönüm arazi susuzluktan dolayı istenilen verim elde edilemiyordu. İlçe merkezimizde Gedik mevkisindeki meranın verimli kullanılması için 4000 metre sulama isale hattı yapıyoruz. Kalkınmanın yolu üretimde geçer Çiftçilerimize Hayırlı olsun Şenkaya ilçemizde üretime yönelik yatırımları artırmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz” diye konuştu.