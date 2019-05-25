İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şenkaya'da araziler suya kavuşuyor

Şenkaya ilçesinde susuz arazilere 4 bin metreden su getirilerek susuz araziler suya kavuşuyor.


Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Şenkaya ilçemizin Gedik mevkisindeki binlerce dönüm arazi susuzluktan dolayı istenilen verim elde edilemiyordu. İlçe merkezimizde Gedik mevkisindeki meranın verimli kullanılması için 4000 metre sulama isale hattı yapıyoruz. Kalkınmanın yolu üretimde geçer Çiftçilerimize Hayırlı olsun Şenkaya ilçemizde üretime yönelik yatırımları artırmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.