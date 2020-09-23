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Şenkaya'da Covit-19 denetimleri aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile yurt genelinde Korona virüs (Covid-19) denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yurt genelinde Korona virüs (Covid-19) denetimleri sürüyor.


Kaymakam Çağlar Tekin, Şenkaya ilçe merkezinde yapılan denetimler sonucu kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.


Ülke genelinde yapılan Covid-19 denetimleri kapsamında Şenkaya ilçe merkezinde bulunan iş yerleri taksiciler ve park bahçelerin denetimi gerçekleştirildi.


Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve beraberindeki kurum amirleri ile birlikte ilçe genelinde Covid-19 denetimleri yapıldı.


Kaymakam Çağlar Tekin, “Yapmış olduğumuz denetimlerine Şenkayalı esnaflarımız ve vatandaşlarımız kurallara uydukları için teşekkür ederim” dedi.


Tekin, korona virüs ile mücadele de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ancak yine de rehavete kapılmamak gerektiğini ifade ederek “Şenkaya'da da esnaf ve vatandaşlarımız konulan kurallara uyuyorlar. Önümüzdeki süreç, daha önemli ve riskli bir süreç olarak karşımızda durabiliyor. Bu bakımdan büyük bir titizlikle bu çalışmalarımızı, bu hassasiyetlerimizi bundan sonra da sürdürmeliyiz” dedi.

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