Şenkaya'da eğitime destek kermesi düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen Eğitime Destek Kermesinin açılışını Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Akif Yorulmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Fatih Yar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekil Murat Bedir yaptı.

Kermeste hediyelik tarihi Bardız kilimi ilgi gördü. Velilerin yapmış olduğu tatlılar, börekler, pastalar ve çiğ köfte ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yapmış olduğu el sanatları satışa sunuldu. Burada elde edilecek gelir, eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için harcanacak. Kermes iki gün devam edecek.

Kermese Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Akif Yorulmaz, Kamu Kurum ve Kuruluş amirleri, şehit aileleri ve gaziler ve ilçe halkı katıldı.