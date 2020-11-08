Şenkaya'da ilginç dolandırıcılık

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 30 besiciyi 810 büyükbaş hayvanını çek ve senetle alarak dolandırdığı iddia edilen şahıs kayıplara karıştı.

İddiaya göre, 5 yıldır bölge çiftçisinden canlı hayvan satın alan ve bugüne kadar besicilerin parasını ödemekte sorun yaşamayan Y.B., son olarak 810 büyükbaş hayvanı senet ve çek ile satın aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bölge çiftçisinin güvenini kazanan Y.B., Şenkaya ilçesinde 30 çiftçiden 810 adet büyükbaş hayvan alıp karşılığında vadeli çek ve senet verdi. Büyükbaş hayvanların yaklaşık değerinin 4,5 milyon lira olduğunu dile getiren çiftçiler, senetlerin ve çeklerin günü geldiğinde paralarını almak için bankaya gittiklerinde çek ve senetlerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırılan çiftçilerden Lokman Kaymak, “Bankadan kredi çekerek büyükbaş hayvan ile traktör aldım. Mallarımı Y.B.'ye sattım. Paralarımızı ödemedi, çekler karşılıksız çıktı. Çekler karşılıksız çıktığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Borçlarımı ödemek için traktörümü sattım ve evimi de satıyorum, arkadaşlarımla birlikte mağdur olduk. Devletimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Çiftçi Mustafa Yıldız, “Y.B.'ye hayvanlarımızı verdik. Buradan üç beş yıl boyunca vadeli hayvan aldı ama herkesin parasını ödedi. Bilemedik ki son voleyi bizden vuracağını. Bu durum ikinci bir Çiflikbank vakası gibi oldu. Benim üç tane ahırım vardı. 35 inek, 25 tane küpeli dana olmak üzere 60 adet hayvanı 410 bin TL'ye verdim. 10 bin TL'sini gönderdi, 400 bin TL'sini 1,5 yıldır göndermedi. Hiçbir şeyim yok, hiçbir gelirim de yok. İcraya da verdik. Bizi bugün yarın diye oyaladı. Sıkıştığında ise tehdit ediyor. Burada en az 20-30 kişi hayvan verdi. Herkesin de 10'ar, 20'şer kişiye borcu var. Bu bölgeyi komple kapsadı. Biz çok mağduruz. Ben çocuklarımın harçlığı için borç alıyorum. Çocuklarım okuyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Esnaf Halil Oğuz Aydın, “Şenkaya'da yem bayisi olarak esnaflık yapmaktayım. Mağdur olan çiftçilere 2 yıla aşkındır yem verdim. Yaklaşık 2 yıldır yem borçlarını toplayamadım, bende karşı tarafa mağdur oldum. Çiftçi arkadaşlarım da mallarını sattıklarını ve paralarını alamadıklarını iddia ettiler. Onlar mağdur olunca dolaylı olarak ben de mağdur oldum” dedi.

Çiftçi Kasım Bilanik, "Yıllardır Y.B. gelip buradan vadeli hayvan alıyordu ama parasını alıyorduk. Son zamanda gelip burada 810 tane hayvan alıp, bunun karşılığında çek ve senetler verdi. Çekler Serdar Y.'ye aitti. Bize ödemesini kurbanda yapacaktı. Ödeme günü geldiğinde bankaya gittik, çeklerimiz karşılıksız çıktı. Çeklerin sahibi Serdar Y.'yi aradık. Bu da dedi ki 'Y.B. çeklerimi çalmış, bu şekilde ödeme yapmıyorum' dedi. Biz de Y.B. ile görüştüğümüzde bizi tehdit ediyor, 'Gidin bildiğiniz yere şikayet edin' dedi. Bizde gidip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Devletimizden yardım bekliyoruz. Şu an hayvanlarımız yok, ahırlarımız boş, buradaki çiftçilerimiz mağdur oldu. Herkesin bankaya borcu var, ödeme günü geldiğinde ödeme yapamıyoruz” dedi.

Sebahattin Bilanik, "Benim Y.B. ile beş altı yıl ticaretim oldu. Paramı gününde ödüyordu. Son bir buçuk yılda şebeke olduklarını sonradan anladık. İlçe ve köylerden 810 tane hayvan gitti. Kendim 108 tane hayvan verdim. Tüm arkadaşların alacağı 4.5 milyon lira yapıyor. Ben 880 bin liralık hayvan verdim. Benimle birlikte 10 kişi daha mağdur, çünkü bende karşıdan almıştım” dedi.

Şenkayalı çiftçiler, "Biz mağdur olduk, diğer illerdeki çiftçiler bu tür şahıslara inanıp da hayvanlarını çek ve senetle satmasınlar" dediler. Ayrıca bazı çiftçiler Y.B.'yi aradıklarında telefonlara cevap vermediğini belirterek, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım talep ettiler.