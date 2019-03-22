İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şenkaya'da "Kilimim çok yaşasın projesi"

Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında "Kilimim Çok Yaşasın" projesi başlatıldı.

Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında "Kilimim Çok Yaşasın" projesi başlatıldı.


Projede unutulmaya yüz tutmuş ve Osmanlı Saraylarını süsleyen Bardız kilimini gelecek nesillere aktarmak için Kilimim Çok Yaşasın projesi kapsamında Şenkaya İlçesine bağlı Gaziler (Bardız) mahallesinde kilim dokuma kursu açıldı. Bardız kiliminin dokunmasında kullanılan iplikler yünden elde edilerek boyası kök boyadan yapılmaktadır. Kursa 20 öğrenci katılarak öğrencilere 291 saatlik kurs verilecektir. Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin kilim dokuma atölyesini ziyaret ederek kilim hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Tekin, “Kursu açmamızın amacı Bardız kilimini gelecek nesillere aktarmak ve gençlerimizin Bardız kilim dokumacılığını öğrenmelerini sağlayarak, Bardız kilimin pazarda yerini almasını sağlamaktır.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.