Şenkaya'da "Kilimim çok yaşasın projesi"

Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında "Kilimim Çok Yaşasın" projesi başlatıldı.

Projede unutulmaya yüz tutmuş ve Osmanlı Saraylarını süsleyen Bardız kilimini gelecek nesillere aktarmak için Kilimim Çok Yaşasın projesi kapsamında Şenkaya İlçesine bağlı Gaziler (Bardız) mahallesinde kilim dokuma kursu açıldı. Bardız kiliminin dokunmasında kullanılan iplikler yünden elde edilerek boyası kök boyadan yapılmaktadır. Kursa 20 öğrenci katılarak öğrencilere 291 saatlik kurs verilecektir. Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin kilim dokuma atölyesini ziyaret ederek kilim hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Tekin, “Kursu açmamızın amacı Bardız kilimini gelecek nesillere aktarmak ve gençlerimizin Bardız kilim dokumacılığını öğrenmelerini sağlayarak, Bardız kilimin pazarda yerini almasını sağlamaktır.” dedi.