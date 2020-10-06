İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şenkaya'ya Küçük Sanayi Sitesi yapılıyor

Şenkaya ilçe merkezinde küçük sanayi sitesi temeli atıldı.


Şenkaya Belediyesi tarafından küçük sanayi sitesi işyerlerinin temel betonları atılırken Şenkaya kısa sürede küçük modern bir sanayi sitesine kavuşacak.


Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “İlçemizde büyük eksikliğini hissettiğimiz sanayi sitemizin bugün temellerini attık. Kısa sürede sitemizi yapımını bitirip ilçemize yeni bir iş kapısı açacağız. Vatandaşlarımız küçük işleri için başka yerlere gitmeden işlerini ilçemizde halledebilecekler. Küçük sanayi sitemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.