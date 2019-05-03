Sergilerde cep telefonu yasağı önerisi

durağı olan Erzurum oldu. 27 ressamın tualleri sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 30 durak olarak gerçekleştirilen etkinliğin 9.su Erzurum'da gerçekleşti. Telif hakları bağlamında Ressamlar tarafından, yapılan resimlerin çoğaltılmaması için, sergi alanlarına cep telefonuyla girişin engellenmesi istendi.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından Erzurum, Resim Heykel Müzesinde düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Yakup Göktaş, 'Sanatın Gündemi, Gündemde Sanat ve Telif Hakları' konusunda bilgi verdi.

Sergilerde ressamların oluşturduğu sanat eserlerinin, fotoğrafa alınıp çoğaltılmasına karşı olduklarını söyleyen ressamlar, sergilere cep telefonlarıyla girilmemesi için bir öneri sunacaklarını belirtti.

27 resimin sunulduğu sergide, Arife Yiğit, Aynan Çolakoğlu, Döndü Doğan, Emine Kasap Karakoç, Erol Murat Yıldız, Fadıma Eren, Ferah Hindioğlu, H.Suat Özmen, İlhami Nalbantoğlu, Köksal Papuçcu, Leyla Buhara, M.Emin Kayserili, Menduha Satır Kayserili, Mustafa Işık, Necmettin Karabulut, Nedim Bilgiç, Nihan Semen Ersöz Uçar, Nurşen Kantar, Rezzan Özata, Ruhsar Özer, Tolga Akalın, Tülay Çatal, Tülay Karabekir, Ruhsar Özer, Tolga Akalın, Tülay Çatal, Tülay Karabekir, Yakup Gökdaş, Yasemin Güler Selamoğlu, Yılmaz Özcan ve Yusuf Emre Işık'ın resimleri yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden Prof. Dr. Yakup Göktaş, "Birçok sanatçımız eserleriyle birlikte Erzurum'a gelip Erzurum'u gezme imkanına sahip oldular. Sergide bulunan resimlerden bir kısmı yağlı boya, bir kısmı geleneksel sanatlar, minyatür ve ebru yer alıyor. Sanat adımlarının en yoğun olduğu ayların içerisindeyiz. Bu sebeple sergimiz 3 gün boyunca açık olacak. GESAM olarak Türkiye'nin her iline gidiyoruz, ayrıca yurtdışı etkinliklerimizde var. Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde birçok sergi açarak Türk sanatını tanıttık" dedi.

GESAM Başkan Vekili Demirtepe, “Korsan ürünlerin kullanımının zararları üzerine duruyoruz. Telif Hakları insanların anasının ak sütü gibi helaldir. İnsanlar sergilere fotoğraf makineleriyle, cep telefonlarıyla giriyor, eserlerin fotoğrafını çekiyor ve kopya ediyor. Benim sunacağım bir teklif var, Sergilerde, cep telefonları yasaklanmalı. Bu konudaki hassasiyet ve duyarlılığımız oldukça fazla” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından, Eylül 2018 Ankara'da başlayan Güzel Sanatlar ve Telif Hakları konulu etkinliği Şubat 2021 Van'da son bulacak.