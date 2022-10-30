Serkan Zaimoğlu: “Son saniye golü ile mağlup olduğumuz için çok üzgünüz”

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, “Eyüpspor kontratak futbol oynayan bir takım. Bugün alanları kapatarak onlara çok fazla kontratak imkanını vermedik. Baştan sona kadar da üstün oynayan taraf bizdik. İlk yarıda Babel'in güçlü pozisyonu var, onun dışında net bir pozisyonları yok. Son saniye golü ile mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Hakemler yenilmemize rağmen çok iyi maç yönettiler, sadece uzatma da 1 dakika fazla oynattılar. İki takım da çok iyi mücadele etti ama biz kendi oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Erzurumspor bu tür ortamları çok yaşadı, inşallah buradan tekrar ayağı kalkarak Erzurumspor'u hak ettiği noktaya tekrar getireceğiz” açıklamalarında bulundu.