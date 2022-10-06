Servis aracının altına devrilen motor sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda dengesini kaybeden motorun sürücüsü servis aracının altına devrildi. Motor sürücüsü, kaza sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde üniversite kavşağında gerçekleşen olayda, Mustafa Yasin Kurtuluş (27) kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motor, 25 S 0170 plakalı servis aracının altına devrildi. Motorla beraber servis aracının altında kalan Kurtuluş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yol ortasında gerçekleşen kaza sonucu trafik kapandı. Daha sonra kaza yerine gelen polis ekipleri ve sağlık birimleri incelemeler yaptı. Cenaze, olay yeri incelemesi sonrasında sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.