Sevdiğimizin elini bırakamayız

Hele Erzurumspor sevdasında küslüğün yeri hiç olmaz” dedi.

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurumspor'un Pazar günü Hatayspor'la yapacağı maç öncesinde taraftara çağrıda bulundu. Mavi beyazlı ekibin sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansın iç açıcı olmadığını kabul eden Çakır, “Erzurumspor'u desteklemeye devam etmek için hiçbir neden olmasa bile Erzurum'un adını taşıyor olması yeterlidir. Erzurumspor, Erzurum demektir, Erzurum'u ifade etmektedir. Ve hiçbir Erzurumlunun Erzurum'a küsmeye, gönül koymaya ve elini Erzurum'dan çekmeye hakkı yoktur” diye konuştu.

ELEŞTİRMEK AYRI, SAHİP ÇIKMAK AYRI

Erzurumspor'daki kötü gidişle ilgili olarak medyanın çok haklı eleştiriler getirdiklerini, bizzat kendisinin de bu konuda çok sert yorumlar yaptığının altını çizen Başkan Çakır, “Ama bu demek değildir ki, takımımızdan ve sevdamızdan vazgeçeceğiz. Seveceksek de yine biz severiz, yereceksek de yine biz yereriz. Ama hiçbir şart ve koşulda takımımızdan, dahası Erzurum'umuzdan vazgeçmeyiz” dedi.

Pazar günü oynanacak maça gitmemeyi düşünen ya da bu yönde karar alan taraftarlara seslenen Çakır, “Takımı şaha kaldıracak olan bizim umudumuz ve arzumuzdur. Biz bu arzuyu kaybedersek; takımın toparlanacağı varsa da toparlanamaz. Bu yüzden kararımızı ve tavrımızı bir kez daha gözden geçirelim ve hiç kimsenin Erzurumspor'dan üstün olmadığını gösterelim” şeklinde konuştu.

ÇAKIR, ÖNCEKİ YILLARI HATIRLATTI

Erzurumspor'un önceki yıllarda da inişli-çıkışlı bir seyir izlediğini ve buna rağmen üç yıl üst üste şampiyonluk elde ettiğini hatırlatan Mehmet Musa Çakır, “Takım bu başarıyı arkasındaki destekle elde etti. Kendisini hiçbir zaman yarım ve yalnız bırakmayan taraftarıyla yaptı. Takıma destek şimdi lazım, tam da böyle bir dönemde lazım Bu bakımdan tüm taraftar gruplarımıza, grup liderlerimize ve tüm Erzurumspor sevdalılarına seslenmek istiyorum. Bizim töremizde sevdiğimizin elini bırakmak yoktur. Bize iyi günde de, kötü günde de sevdiğimizin yanında olmak ve sevdiğimizi ortada bırakmamak yakışır. Bu yüzden Kazım Karabekir Stadı'nda sevdiğimizi yalnız bırakmayalım, tribünlerimizi sahipsiz koymayalım” ifadelerini kullandı.