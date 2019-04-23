23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Yıldızkent İMKB Lisesi “Kardeşliğe Uzanan El projesi” kapsamında Sevgi evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan şenliği düzenlendi.

Erzurum Öğretmenevi ASO müdürlüğünün sponsorluğunda düzenlenen kutlamada sevgi evlerinde kalan çocuklar dolayısıyla eğlendiler.

Heyecanlı dakikaların yaşandığı kutlamalarda duygulu anlarda yaşandı.

Çocukların kostümleri ile yaptığı gösteriler izleyiciler tarafından tam not alırken, 23 Nisan pastası ve ışıklı gösteriler ise çocuklar tarafından ilgi ile karşılandı.

Yetkililer, bu tür organizasyonlarla sevgi evlerinde kalan çocukların kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçtiğini söylediler.

Sponsorluğu nedeniylede Öğretmenevi Müdürlüğüne de teşekkür ettiler.