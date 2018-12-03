Sevgi Kreşe başarı belgesi

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt, kreşlerden sorumlu Sosyolog Ayşe Ünal'ın da katıldığı törende başarılı kreşlerden birisi olan Özel Sevgi Kreşin Başarı belgesini Kurucu Müdür Naci Korucu aldı.

Kurucu Müdür Korucu, “Öncelikle bizi bu başarıya layık gören, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçen yıldan sonra bu yıl da aynı başarıya layık görülmek bizim için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Önümüzdeki dönemlerde de aynı başarıyı sürdürmek öncelikli hedefimiz olacaktır” diye konuştu.