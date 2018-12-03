İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgi Kreşe başarı belgesi

Palandöken sosyal hizmet merkezi tarafından 2018 yılında yapılan denetimler sonucunda teşekkür belgesi almaya hak kazanan dört kreşe belgeleri verildi.


Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt, kreşlerden sorumlu Sosyolog Ayşe Ünal'ın da katıldığı törende başarılı kreşlerden birisi olan Özel Sevgi Kreşin Başarı belgesini Kurucu Müdür Naci Korucu aldı.


Kurucu Müdür Korucu, “Öncelikle bizi bu başarıya layık gören, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçen yıldan sonra bu yıl da aynı başarıya layık görülmek bizim için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olacaktır.


Önümüzdeki dönemlerde de aynı başarıyı sürdürmek öncelikli hedefimiz olacaktır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.