Erzurum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç küle döndü. Araçtan duman çıktığını görünce son anda kurtulduğunu söylen Ayhan Koçak ise aracı yoldan geçen vatandaşların yardımıyla söndürdüklerini belirtti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinden şehir merkezine seyir halinde olan 35 AG 1948 plakalı araç Erzurum tekstil kent bölgesinde bulunan karayolunda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç şoförü Ayhan Koçak isimli vatandaş seyir halinde bulunan araçtan duman çıktığını gördü. Daha sonra aracını yol kenarına çeken Koçak arabasının yanmaya başladığını görünce şoka girdiğini söyledi. Yoldan geçen vatandaşların durarak kendisine yardımcı olduğunu ve yangını söndürdüklerini belirten araç şoförü daha sonra itfaiye ekiplerinin gelerek soğutma çalışması yaptığını söyledi. Yolda gerekli önlemleri alan trafik ekipleri de olay ile ilgili tutanak tuttu.