“Seyr-ü Sefa" sergisi sanatseverlerle buluştu

Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve aralarında minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi çeşitli eserlerin bulunduğu "Seyr-ü Sefa" geleneksel Türk sanatları sergisi, tarihi Yakutiye Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlarca ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, 2 Şubat 2019'a kadar açık olacak.