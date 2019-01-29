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“Seyr-ü Sefa" sergisi sanatseverlerle buluştu

Erzurum’da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.

Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve aralarında minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi çeşitli eserlerin bulunduğu "Seyr-ü Sefa" geleneksel Türk sanatları sergisi, tarihi Yakutiye Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Vatandaşlarca ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, 2 Şubat 2019'a kadar açık olacak.

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