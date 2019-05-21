Seyri Alem Sahnesi'nden Ramazan eğlencesi

Erzurum'un tiyatro dünyasındaki usta isimlerinden Ercan Seval ve Yakup Çağlayan yönetimindeki Seyri Alem Sahnesi, Markette Şükrüpaşadaki bir markette iftar sonrası düzenlenen tiyatro gösterilerinde halkı kahkahaya boğuyor.

Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde hizmet veren bir Market, Ramazan ayına özel olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri iftar sonrası halkı tiyatro ile buluşturuyor.

Özellikle minik çocukların eğlendiği ve kahkahaya boğulduğu tiyatro oyununu Erzurum'un sevilen tiyatrocularından Ercan Seval ve Yakup Çağlayan'ın yönetmenliğinde sahneleniyor. Seyri Alam Sahnesi tarafından tiyatro severlere Orta oyunu Meddah Hikayeleri, Hacivat-Karagöz ile İbiş ve Agah gösterileri sahneleniyor.

Yakup Abdullahoğlu, Selçuk Ağırman ve Kübra Çoruh gibi genç tiyatro sanatçılarının da rol aldığı tiyatro gösterisi vatandaşın büyük beğenisini kazanıyor.

ÇOCUKLAR VE ANNELERİ AKIN EDİYOR

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri iftar sonrası sahnelenen tiyatro gösterilerine özellikle minik çocuklar ve anneleri akın ediyor. İftar sonrası soluğu bir Markette alan vatandaşlar, tiyatro gösterilerini hayranlıkla izlerken, sanatçılar vatandaşlara eğlenceli saatler yaşatırken, özellikle Hacivat-Karagöz ve İbiş-Agah oyunu gösterileri kahkahalar attırıyor.

SEVAL'A SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Erzurum'un sevilen tiyatrocularından biri olan usta oyuncu Ercan Seval 60. Yaş gününü tiyatro sahnesinde kutladı. Yakup Çağlayan ve arkadaşları ile Market yetkilileri hazırladıkları doğum gibi pastasıyla Ercan Seval'e doğum günü sürprizi yaptılar. 60. Yaşını tiyatro sahnesinde kutlayan Seval'a çocuklar ve aileleri de alkışlarıyla destek verdi. Seval, arkadaşları tarafından yapılan doğum günü sürprizi karşısında oldukça duygulandı.