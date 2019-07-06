Seyyar satıcı ve pazarcılardan Başkan Sekmen'e ziyaret

Seyyar esnaf ve pazarcılardan oluşan heyet, Erzurum esnafına gösterdiği yakın ilgi ve duyarlılık sebebiyle Başkan Sekmen'e teşekkür etti. Konuklarını Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Sekmen, övgüler yağdırdığı Erzurum esnafına, şehirdeki ticaret hayatını canlandıracak hizmet ve projelerden bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seyyar esnaf ve pazarcıların, şehrin sadece ticari hayatında rol alan birer aktör olmadıklarını belirterek, “Küçük esnafımız, seyyar satıcılarımız ve pazarcılarımız, Erzurum'da aynı zamanda geleneksel ticaret ve alışveriş kültürümüzü de temsil ediyorlar ve yaşatıyorlar” dedi.

AKTEPE'DEN BAŞKAN SEKMEN'E TEŞEKKÜR

Esnaf üyelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le buluşturan Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı İskender Aktepe, yaptığı konuşmada; küçük esnafın, seyyar satıcı ve pazarcıların sorunlarının geçmişte sürekli ötelendiğini dile getirdi. Aktepe, “Küçük esnaf, seyyar satıcı ve pazarcılar olarak şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'den gördüğümüz ilgi ve alakayı, daha önce hiç kimseden görmemiştik. Karşımızda sorunlarımızı çözmek için çırpınan, didinen ve bizim problemlerimizle dertlenen bir belediye başkanı var. Kendilerine bu hassasiyeti ve küçük esnafa karşı sergilediği duyarlılık nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SEKMEN'DEN GELENEKSEL TİCARET VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Erzurum'daki ticaret deneyimi ve birikiminin uzun yıllar öncesine dayandığına dikkati çekerek, “Bu şehirde küçük esnafımız, pazarcılar ve seyyar satıcılarımız, şehrin ekonomik canlılık sürecine katkıda bulundukları gibi, aynı zamanda geleneksel ticaret ve alışveriş kültürümüzü de temsil ediyorlar. Bu kültürün yaşatılması ve sürekli diri tutulması, bizim de en büyük arzumuz. Dolayısıyla seyyar esnafımıza ve pazarcılarımıza yönelik hizmetler üretirken, bu faktörü de göz önünde bulunduruyoruz. Seyyar ve pazarcı esnafımızın modern ortam ve koşullarda ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çok özel yatırımlarımız olacak. Bunları da yine el ve iş birliğiyle hayata geçireceğiz” diye konuştu. Öte yandan Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı İskender Aktepe, seyyar satıcı ve pazarcıların istek, arzu ve beklentilerini tek tek kayda geçen Başkan Sekmen'e, bir de teşekkür plaketi sundu.