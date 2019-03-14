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SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş Oltu Kaymakamı Turan'ı ziyaret etti

Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Oltu Kaymakamı Şenol Turan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Oltu Kaymakamı Şenol Turan'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Oltu'da çalışanların mevcut sorunları, bu sorunların çözümüne yönelik planladıkları çalışmalar ve projeleri hakkında Kaymakam Turan'ı bilgilendiren Nizamettin Durmuş, Kaymakam Turan'a nezaketinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Şenol Turan, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Mali Müşavir Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, Nene Hatun SGK Müdür Yardımcısı Halis Yıldırım ve Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca'ya teşekkür etti.

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