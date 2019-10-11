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SGK'dan Barış Pınarı Harekatına destek

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Kurumu (SGK) Barış Pınarı Harekatına İl Binasına astığı dev pankartla destek verdi.


Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına Sosyal Güvenlik İl Kurumu İl Binasına astığı dev pankartla destek verdi. Üzerinde “Barış Pınarı Harekatı; Harekatı yürüten şanlı ordumuz kalbimiz sizinle” yazan pankart İl binasının caddeye bakan kısmına asıldı.


Binanın önünden geçen vatandaşlar ise dev pankartı ellerinde ki cep telefonları ile fotoğrafladı.

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