Short Track Federasyon Kupası'nda ETÜ'ye 4 madalya

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 5-7 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası 1” müsabakası farklı şehirlerden toplam 92 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışların son gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Tunay Şimşek turnuvada “Türkiye Erkekler” ve “Türkiye Senior Erkekler” kategorilerinde gümüş, 3000 m Bayrak Yarışında ise altın madalya kazandı. Tunay Şimşek turnuvada elde ettiği başarıyla önümüzdeki süreçte Hollanda'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü birinci sınıf öğrenci Miraç Gülrenk ise 11-14 Şubat tarihleri arasında Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenen ve toplamda 59 sporcunun katıldığı “Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası” müsabakalarında kendi kategorisinde bronz madalya kazandı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yarışmalarda madalya kazanan öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.