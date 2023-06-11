Short Track Milli Takım kampı başladı

09-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Shot Track Olimpik Aday Kadro Sporcuları, TOHM Sporcuları ve son düzenlenen Türkiye Şampiyonasında TOHM baraj puanını geçen sporculardan oluşan Short Track Milli Takım kampı toplandı.

Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “ Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yaşar , Yönetim Kurulu Üyesi / Kafile Başkanı Ahmet Hamdi Işık ve antrenörler Burak Akar, Artur Sultangaliyev, Önder Arslan, Fatmanur Parlak, Cemre Karaduman ve Mülkinaz Kıyık'ın destekleriyle başlamış bulunmaktadır. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer bugüne kadar Federasyonumuza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Tüm sporcularımıza ve kamp süresince desteklerini esirgemeyen tüm teknik heyetimize başarılar dileriz.” denildi.