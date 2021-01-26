Sibirya soğukları tır şoförünün ayaklarını dondurdu

Erzurum'da kargo şirketinde çalışan tır şoförünün Iğdır'dan dönerken araçta ayakları dondu. Ayaklarında ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar meydana gelen tır şoförü Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da tır şoförünün araçta ayakları dondu. Olay Perşembe günü meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası 49 yaşındaki Hanifi Olgun, kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Akşam saatlerinde Erzurum'a dönmek için yola çıkan Olgun'un kullandığı kamyonun camları Ağrı-Doğubayazıt yolunda hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buz tuttu. Kamyonda ayaklarının üşüdüğünü fark eden Olgun daha sonra ayaklarını hissetmemeye başladı. Eksi 35 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Olgun'un kamyon içerisinde ayakları dondu. Güçlükle kamyonu evinin önüne kadar getiren tır şoförü Olgun, oğlunu arayarak yürüyemediğini ve eve çıkması için yardım etmesini söyledi. Eve gelen tır şoförü ayaklarını hissetmediğini ve şiştiğini fark edince özel araçla Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.

Hastanede tedavi altına alınan Olgun'un ayaklarında soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Olgun'un tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde devam ediyor.

“Erzurumluyum ben hayatımda böyle soğuk görmedim”

Pasinler'e geldiğin de ayaklarını hissetmediğini belirten Hanifi Olgun, “Perşembe günü aracımızı yükledik, Iğdır Hastanesine ilaçları götürmek için sabah 7'de yola çıktık. Hava soğuktu ama gece olmadığı için o kadar etkili değildi. Iğdır'da yükümüzü boşalttık biraz geç kaldık. Geç saatlere kaldığımız için hava çok soğudu. Erzurumluyum ama ben böyle bir soğuk görmedim. Ağrı-Doğubayazıt arasında soğuk çok şiddetlendi. Arabanın kaloriferleri dahi kar etmedi. Arabanın camları donmaya başladı. Ayaklarım üşümeye başladı devam ettikçe ayaklarımı hissetmemeye başladım. Kar, buz, sis çok soğuktu. Pasinler'e kadar geldim, orada ayaklarımı hissetmediğimi fark ettim. Arabanın içinde eksi 35 derecede geldim. Eve geldiğimde arabadan inemedim çocuğuma telefon açtım beni eve götür dedim. Botlarımı çıkardığımda ayaklarım şişmişti, sonra ayaklarıma baktım bembeyazdı. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Ayaklarım su toplamaya başladı sonra hastaneye geldik. Tedavime başlandı. Pansuman yapılıyor ayaklarıma, ilaç kullanıyorum. Allah kimseyi soğukta bırakması” şeklinde konuştu.