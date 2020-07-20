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Sıcak havalarda diş sağlığına dikkat

Oltu’da özel diş kliniği olan Diş Hekimi Dr.

Oltu'da özel diş kliniği olan Diş Hekimi Dr. Hakan Sarıyar, sıcak havalarda çok soğuk içecekler içilmemesi gerektiğini söyledi.


Dr. Hakan Sarıyar, “Çok sıcak havada soğuk içecekler içerseniz diş minelerinde ince çatlaklar oluşur buda dişlerinizin erken çürümesine neden olur” dedi.


Özellikle yaz aylarında harareti dindirmek amacıyla tercih edilen soğuk suların dişlerde şok etkisine neden olduğunu kaydeden Diş Hekimi Dr. Hakan Sarıyar, “Tüketilen bu suların dişlerde çatlaklara ve kırılmalara sebep olur. Yaz aylarında hava sıcaklığına bağlı olarak daha çok ihtiyaç duyulan soğuk yiyecek ve içecekler, vücudu içeriden serinlettiğinden yoğun olarak tüketiliyor. Özellikle de buzlu, asitli ve soğuk içeceklerin serinlik verirken, diş sağlığımızda sorunlara neden olabileceğini de unutmamak gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

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