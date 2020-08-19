İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Erzurum’da sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinlerken, bazı vatandaşlar ise gölge alanlara sığındı.

Erzurum'da sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinlerken, bazı vatandaşlar ise gölge alanlara sığındı.


Erzurum'da son zamanlarda artan hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar çareyi süs havuzlarında serinlemekte buldu. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen havuza giren ve etrafında güneşlenen çocuklar, fıskiye altında oyunlar oynadı. Elbiseleriyle süs havuzuna giren çocuklar, havanın çok sıcak olması nedeniyle havuza girdiklerini ifade ettiler.


Bazı vatandaşlar ise gölgedeki banklara oturup serinledi. Havanın çok sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, “Erzurum'un kışı soğuk, yazı sıcak. Yaz aylarında serinlemeye çalışıyoruz. Kış aylarında da ısınmaya çalışıyoruz” dediler.


Sıcaktan bunalan bir köpeğin ise yolun ortasındaki gölge alana yattığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.