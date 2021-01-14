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Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ahırın çatısını uçurdu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ahırın çatısını uçurdu.


Aşkale'nin Yumruveren mahallesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ahırın çatısını uçurdu. Sabah saatlerinde Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyon ekibi olay yerinde incelemelerde bulundular.


Ahır sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Yaptırmış, gerekli incelemeler sonrasında ivedi bir şekilde gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi. Meydana gelen olayın akşam geç saatlerde olması sebebiyle, can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.

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