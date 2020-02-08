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Şiddetli tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı

Erzurum’un Horasan ilçesinde tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı.


Erzurum'un Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında hayvancılıkla uğraşan köylüler koyun sürüsüyle şiddetli kar yağışı ve tipiye yakalandı.


Sibirya'yı aratmayan görüntülerin yaşandığı mezrada hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı. Mezrada yaşaya vatandaşlar çoğu zaman ilçeye gidemediklerini, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarının sürekli kapandığını dile getirerek mezrada yaşamın zor olduğunu ifade etti.


Mezrada kameralara yansıyan görüntüler ise tipi ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

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