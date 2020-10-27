‘Sıfır Atık Fikir ve Proje' yarışmasında Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ödül

Yakutiye Belediyesi “Sıfır Atık” kapsamında yapmış olduğu proje çalışması ile ödüle layık görüldü. Türkiye'de bütün belediyelerin sıfır atık konusunda yapmış olduğu projeler, oluşturulan bilim ve teknik bir komisyon tarafından titizlikle değerlendirdikten sonra dereceye girenlerin belirlendiği programda Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında düzenlenen program Ankara'da ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. “Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni” adı altında yapılan törende Yakutiye Belediyesi bu kapsamda verilen ödülün bu yılki sahibi olurken Başkan Uçar programa katılarak ödülünü aldı.

Bugün Ankara'da gerçekleştirilen törende ödül takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokol tarafından yapıldı. Toplantı, yapılan protokol konuşmalarının ardından ödül takdimi ve aile fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Sıfır Atık ve çevre konusunda birçok çalışma yürüten Yakutiye Belediyesi hazırlamış olduğu “Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımı” isimli proje ile ödüle layık görüldü.

Atıl maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı projede en önemli çıktılardan biri de çevre kirliliğinin azaltılması olacak. Yakutiye ilçesi sınırlarında oluşacak ömrünü tamamlamış lastikler asfalt katkı maddesi olarak kullanılırken tarımsal atıklar ise asfalt üretim tesisinin enerjisinin sağlanmasında kullanılacak. Projeyle tarım ve bahçe atıkları oluşturulacak pelet üretim tesisinde, pelet yakıtına çevrilecek.

Bu projenin en önemli özelliklerinden biri ise tamamlandığında Türkiye'de ilk olacak. Belediye'ye iki yeni tesis kazandırılacak.

Ayrıca proje kalemleri arasında yer alan Geçici Depolama Alanı ve Pelet Üretim Tesisi olmak üzere iki yeni tesis Belediye'ye kazandırılmış olacak.

Türkiye genelinde bütün belediyeler arasından Doğu'dan, Erzurum'dan bir belediyenin sıfır atık kapsamında yapmış olduğu çalışma ile öne çıkmış olması dikkat çekici bulundu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleşen böyle önemli ve anlamlı bir ödülü almanın kendileri için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu hatırlattı. Uçar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün almış olduğumuz ödül bizleri sevindirmiştir. Başta sıfır atık konusunda bizlere cesaret veren ve ufkumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye, desteği ile her daim yanımızda olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde de Yakutiyemiz'i layık olduğu seviyeye getirmeye kararlıyız. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli hazine temiz bir çevredir. Ödüle layık görülen, “Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımı” projemiz Erzurum'a, Yakutiyemiz'e ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Almış olduğumuz bu ödülü gece gündüz demeden Yakutiyeli Hemşehrilerimize hizmet götürme gayreti içerisinde olan Yakutiye Belediyesinin fedakar çalışanlarımıza armağan ediyor, kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.”

Kısa süre önce SONAR ve ORC Anket firmalarının yapmış olduğu kamuoyu yoklamasında Türkiye genelinde en başarılı belediye başkanları arasında ilk üçe girmeyi başaran Dr. Mahmut Uçar'ın almış olduğu bu sıfır atık ödülü ile bir nevi başarılarının tesadüfi olmadığı da görülmüş oldu.