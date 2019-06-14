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Sıfır Atık Projesi'ne DAP'tan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ve 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de hayata geçirilecek ‘Sıfır Atık Projesi’yle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de hayata geçirilecek ‘Sıfır Atık Projesi'yle ilgili çalışmalar devam ediyor.


Proje kapsamında, DAP İdaresi ve TÜİK tarafından oluşturulan proje ekiplerince toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için, depolarda biriktirilen atıkların teslimi yapıldı. İlk 8 aylık dilimde toplam 835 kg ‘Karışık Ambalaj Atık' toplandı ve geri dönüşüm için lisanslı firmaya teslim edildi.


Toplanan 835 kağıdın geri kazanılması ile 14 ağacın kesilmesi önlenmiş, plastiğin geri kazanılması ile 13,5 varil petrolden tasarrufu, atık camın geri kazanılması ile %30 hammadde tasarrufu ve metalin geri kazanılması ile de 583 kwh enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.


İsrafın önlenmesi, atıkların geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını hedefleyen projenin; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve büyük iş yerlerinde uygulanması planlanıyor.

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