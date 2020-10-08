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Şifo'dan PAL-KAR Spor Kulübü'ne ziyaret

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, PAL-KAR Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, PAL-KAR Spor Kulübü'nü ziyaret etti.


Yenişehir'deki buz pateni salonunda çalışmalarını sürdüren sporcular ve kulüp yöneticilerle bir araya gelen Şifo Mehmet, Rus antrenör İvan Denisov'la da tanıştı.


PAL-KAR Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ'ın daveti üzerine sürat pateni sporcularıyla bir araya gelen Mehmet Özdilek, Erzurum'la ilgili olarak ‘Spor Kenti' vurgusunda bulundu. Kulüp Başkanı Arif Karadağ, Şifo Mehmet'e ziyaretinin anısına plaket takdim ederken, Erzurumspor'un elde ettiği başarılardan da gurur duyduklarını ifade etti. PAL-KAR Spor Kulübü'nün çalışmaları hakkında Şifo Mehmet'e bilgiler aktaran Karadağ, kulübün uluslararası dereceler ve şampiyonluklar elde ettiğini anımsatarak, “Bizler de tıpkı sizin gibi Erzurum'un adını Türkiye ve dünya vitrinine taşımaya çalışıyoruz. Erzurum, spor dalları anlamında gerçekten çok büyük potansiyeller ve imkanlar barındırıyor” diye konuştu.


PAL-KAR Spor Kulübü yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Şifo Mehmet, uluslararası dereceler elde etmiş sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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