Sigara içmek cildin kırışmasına sebep oluyor

Fulya Tezel, sigara içmenin cildin kırışmasına neden olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Yaşlanmanın getirdiği en belirgin özelliklerden biri, cildin de yaşlanması sonucu oluşan kırışıklıklardır. Vücudun su ve ısı kaybını kontrol eden cildin üst tabakası, makyaj ve kozmetik kremlerin etki ettiği tabakadır. Alttaki tabaka ise kollajen lifler, hyaluronik asit ve mukupolisakkaritlerden oluşur ve bunlar zamanla azalır, bu da bizim için çizgi ve kırışıklıkların oluşması anlamına gelir. Doğal ve fizyolojik bir durum olan kırışıklıklar, çevresel etkenlerden etkilenmekte ve bu etkenler sonucu kırışıklık oluşumu hızlandırmaktadır. Bu sebeple, yaşlılık dışındaki kırışıklık sebeplerini öğrenmekte fayda vardır. Eğer kırışıklıklarınızdan şikayetçiyseniz kırışıklık tedavilerini buradan öğrenebilirsiniz” dedi.

Yaşlanmanın kırışıklığın en önemli sebebi olduğunu ifade eden Tezel, “Maalesef kaçınılmazdır. Yapabileceğimiz tek şey bunu geciktirmek için çabalamak olabilir, onun için de kırışıklığın diğer sebeplerini bilmek gerekir. Örneğin sigara cilde esnekliğini sağlayan liflere zarar verdiğinden kırışıklık oluşunu hızlandıran başlıca sebeplerden biridir, yapılan araştırmalar sigara içenlerde içmeyenlere kıyasla iki kat kırışıklık olduğunu kanıtlamıştır. Güneşe karşı cildi korumamak bir başka sebeptir. Kırışıklığa sebep olan UVA ışınları ciltte yaşlılık lekeleri ve kırışıklıklar oluşturur ve bu ışınlara karşı önlem almamak cilt kanseri ile sonuçlanabilir. Bu sebeple yıl boyunca güneş kremi kullanmak gerekir” diye konuştu.

Tüm cilt rahatsızlıklarında olduğu gibi kötü beslenmenin de kırışıklığın sebeplerden biri olduğunu kaydeden Tezel, “Tüm vücudu kötü etkileyen sağlıksız besinler cildin de hızlı yaşlanmasına neden olur. Vitamin ve lifli gıdalar tüketmeniz, şekeri ve tuzu kısmanız cildinizin yararına olacaktır. Şeker, bağışıklık sistemini zayıflatarak antikor üretimini yavaşlatır ve zayıflayan bağışıklık sistemi ile cilt lekelere, sivilce ve aknelere karşı savunmasız kalır. Kadınların ciltlerine yaptıkları en büyük kötülüklerden olan makyaj ile uyku, kırışıklık oluşumunu hızlandıran etkenlerdendir. Makyajın cilde en az zararı vermesi için gün içerisinde yüzde uzun süre kalmamalı, yüze üst üste veya aşırı derecede makyaj yapılmamalı ve yatmadan önce kesinlikle temizlenmelidir. Cilt temizlenmediği taktirde gözenekler tıkanır, cildin arınmasını sağlayan sebum gözeneklerden çıkamaz ve cildin yaşlanması ve sivilcelenmesi kolaylaşır” açıklamalarında bulundu.