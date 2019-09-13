Sigara içmek dişleri bitiriyor

Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Sigara içmek oldukça sağlıksız bir alışkanlık olsa da günümüzde pek çok insan bu bağımlılık yüzünden sorunlar yaşamaktadır. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen sigara kullanımı, diş tedavilerinde de olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. İmplant tedavisi süreci nedeniyle oldukça uzun ve detaylıdır. Bu süreçte sigara içilmemesi oldukça önemliyken tedavi öncesinde sigara kullanan kişilerde tedavinin başarı oranı azalır. Sigara içmek implant tedavisini doğrudan etkilemese de kişinin kullandığı sigara miktarı ve ağız bakımına verdiği önem süreci oldukça etkiler. Uzun süredir günde bir paket ve daha fazla sigara içen kişilerde implant tedavisinin başarı oranı sigara içmeyen kişilere oranla çok daha azdır. Sigara içen kişiler implant uygulamalarında risk grubunda olarak değerlendirmeye alınır. İmplant tedavisine başlamadan önce sigarayı bırakmak ve azaltmak tedavinin başarı oranında artış sağlar. Aynı zamanda tedavi süresince de kesinlikle sigara içilmemesi çok önemlidir. İmplantın kemik ile birleşmesine olumsuz yönde etki eden sigara kullanımının en kötü ihtimalle tedavi sürecinde en aza indirilmesi hatta mümkünse tamamen bırakılması gerekmektedir. İmplant tedavisi ömür boyu çözüm sunan bir tedavi olarak bilinse de tedavi öncesinde, esnasında ve sonrasında sigara kullanımı tedavinin başarı oranının yanı sıra süresini de azaltır” dedi.

İmplant tedavisinde çene kemiğine yerleştirilen vidaların kemik ile kaynaşması gerektiğini ifade eden Dt. Oygur, “İmplant uygulamaları iki süreçte ilerler. İlk süreçte vida kemiğe yerleştirilir ve çenenin iyileşmesi beklenir. İyileşme sonrasında vidanın yerleştiği yer açılarak dişin monte edilmesi işlemi gerçekleşir. Bu süreçte vidanın takıldığı yere dikiş atılır. Dikiş atılsa bile bu süreçte sigara içmek implantın kemikle kaynaşmasını olumsuz yönde etkiler. Sigaranın içeriğinde bulunan 700'ü aşkın zararlı madde sigara dumanı aracılığı ile cerrahi müdahalenin yapıldığı bölgeye nüfuz eder. Sigara dumanı müdahalenin yapıldığı yerde enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Sigara içen kişilerin implant tedavisi öncesinde sigarayı bırakmaları ve mümkünse bir daha sigara kullanmamaları tedavinin ömür boyu etki etmesi için çok önemlidir. Kişi sigarayı bırakamıyorsa ağız bakımına ek olarak özen göstermelidir. Aksi takdirde tedavinin başarı oranının yanı sıra etki süresi de oldukça az olacaktır” açıklamalarında bulundu.