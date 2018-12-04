Sigara içmek tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyor

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, sigara içmenin tüp bebek tedavisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, menopoz döneminin çoğunlukla 45-55 yaşları arasında gerçekleşen bir dönem olduğunu ifade ederek, “Kadınların menopoza girme yaşı ülkemizde ortalama olarak 47 iken, dünyadaki ortalama 49 kadardır.

Menopoz dönemine 40 yaşından önce girilmesi ise erken menopoz olarak adlandırılmaktadır. Erken menopoza girilme nedenleri arasında yumurtalıklarda olan kistler, düzensiz yaşam sürmek, sigara alışkanlığı ve genetik etkenler sayılabilir. Bu etkenlerin en önemlisi genetik etkenlerdir. Yumurtalık kistleri yumurta kapasitesini azalttığından erken menopoza girilmesine neden olabilir. Genç yaşlardaki kadınlarda oluşan kistler zararsız bile olsa, yumurtalıklarda hasara yol açabilirler. Bu hastalarda yumurtlama düzensizliği oluşacağından, gebelik şansını azaltmaktadır.” diye konuştu.

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu , “Erken menopoz riski olan kadınların yumurtalarını dondurması ve daha sonra tüp bebek tedavisinde kullanmak üzere muhafaza etmesi anne olma şansını muhafaza etmektedir. Menopoz döneminden sonra tüp bebek tedavisi yalnızca yumurtaların dondurulması ile gerçekleştirilmektedir.” dedi.