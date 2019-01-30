Sihirli iğneler ile gözaltı problemlerine son

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Neslim Güngen güzellik olarak Brezilya'dan ülkemize getirdiğimiz ve büyük bir gurur ile sunduğumuz göz altı/göz üstü morluk giderici işlemdir. Gözaltı veya göz üstünde oluşan koyu renk görünümlü halkaları yok denecek kadar azaltabilen tek yöntem olup 10ila 14 yıl arası kalıcılık süresi ile de hepimizi cezbeden mikro kanallı bir manuel cihaz ve cilt tipine göre seçilmiş pigmentler ile yapılan uygulamadır. Gözaltı morlukları en çok karşımıza çıkan cilt problemlerindendir. Özellikle kadınlar olmak üzere erkeklerinde rahatsızlık duyduğu bu koyu halkaların tabi ki sebepleri var” dedi.

En zor olan morluk çeşidinin genetik faktörlerden oluşanlar olduğunu ifade eden Güngen, “Bunun yanı sıra çevresel nedenlerden ötürü de oluşum gerçekleşebiliyor. Alerjik rahatsızlıklar, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, alkol ve sigara kullanımı gibi sebeplere dayalı morluklarda oldukça yoğun gözlemlenmektedir. Tüm bu sebepler dolayısı ile sorun yaşayan herkese uygulanabilen sihirli iğneler/secret magic uzun müddet kalıcı olması ile yüzleri güldürüyor. Uygulamamız ağrıacı hissetmeksizin tamamen ihtiyaca bağlı 4 seans kadar uygulanabiliyor. İşlem esnasında enjeksiyon, kanama, kabuklanma durumu olmadığı için görsel rahatsızlık uyandırıcı bir durum söz konusu olmuyor. Bu konfor dolayısı ile de tercih sebebi oluyor” diye konuştu.

İlk 3 gün hafif bir ödem dolayısı ile şişlik olabildiğini kaydeden Güngen, “Mikro kanallı bir cihaz ile cilt tipine uygun tüm onayları alınmış anti alerjenik pigmentlerle birkaç saatte işleminizi tamamlıyoruz. Hiçbir ekstra bakım gerektirmeyen bu uygulama size Neslim Güngen güvencesi ile sunuluyor” şeklinde konuştu.