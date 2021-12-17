Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı

Erkeklerde mücadele eden Bünyamin Çelik ise yarışmayı 15.sırada tamamladı.

Organizasyonda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcumuzu tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "FIS Yarışında sporcumuz Sıla'nın kazandığı 2 bronz madalya bizleri sevindirdi. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Muhammet Ayaz'ı tebrik ediyorum" dedi.