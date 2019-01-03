Silikon ameliyatında doğru ve yanlışlara dikkat

Dr. Arda Katırcıoğlu, göğüs estetiğinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Dr. Arda Katırcıoğlu, “Silikon göğüs estetiği, kadınların en çok mutlu olduğu ameliyatların başında gelmektedir. Tüm estetik göğüs ameliyatları arasında en sık yapılanı silikon göğüs büyütme ameliyatıdır. Bu ameliyat dışı katı, içeriği jel olan silikon implantların vücuda yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir” dedi.

Meme protezinin, silikon protezinin kadınlarda kansere yol açmadığını ifade eden Dr. Katırcıoğlu, “Yapılan uzun soluklu bilimsel araştırmalar, yıllarca tutulan istatistikler, silikon implantın meme kanserine yol açmadığı yönünde, hatta ve hatta silikon göğüs büyütme ameliyatı olmuş kadınlarda meme kanserine yakalanma sayısı normal populasyona göre daha düşük olduğu gözlenmiş, bununda muhtemel nedeni göğüs büyütme ameliyatına ihtiyacı olan bayanların daha küçük meme dokusuna sahip olmaları düşünülmektedir. Meme protezi ameliyatı olan annelerin çocuklarını emzirebilir. Meme büyütme ameliyatlarında, meme dokusuna, süt bezlerine, süt kanallarına herhangi bir zarar gelmemektedir. Dolayısıyla hastalar rahatlıkla doğum sonrası süt verebilirler, meme dokusu ya da kas altında silikonun varlığı bu duruma hiçbir şekilde etki etmez” diye konuştu.

“Silikon ameliyatından sonra her 5 senede yeniletmek gerekmez”

Silikon ameliyatı sonrası silikon patlar gibi düşüncelerin yanlış olduğunu kaydeden Dr. Katırcıoğlu, “Silikon meme implantları patlamaz, sızdırmaz, hacim kaybetmez, ömür boyu vücudunuzda durabilir. Günlük hayatınızdaki hiçbir durum silikona zarar vermez. Ancak kesici, delici bir cisim batarsa silikonunuz patlayabilir. Silikon ameliyatından sonra her 5 senede yeniletmek gerekmez. Silikon protezler hayat boyu kalıcılığı olan, bozulma göstermeyen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla silikonunuza hiçbir zarar gelmez. Yıllar içinde silikonda değil göğüslerde bir deformasyon meydana gelebilir. Yaşlanma, kilo alıp verme, emzirme, göğüslerde sarkma gibi durumlarda göğsünüzün şeklinde ve formunda değişmeler meydana gelebilir. İşte bu durumlarda ameliyat olunacaksa genellikle dikleştirme ameliyatına ihtiyaç duyulur. Bu ameliyat sırasında arzu edildiği takdirde silikonlarda yenilenebilir. Ancak silikonlarda bir değişiklik oluşmamıştır. Eğer göğüsleriniz ameliyat öncesinde çok küçükse, genellikle kolay kolay bir daha ameliyata ihtiyacınız olmaz. Göğüslerim sarkık ama silikonla dikleştirebilirim. Kısmen evet, kısmen hayır. Normalde göğüs büyütme ameliyatı; göğüsleri hacimce küçük ama sarkık olmayan hastalara yapılan bir uygulamadır. Eğer hafif bir sarkma varsa bu durumda göğüs büyütme ameliyatı ile bir miktar göğüslerde dikleşme de sağlanacaktır ancak bariz bir sarkıklık varsa bu durumda sadece silikon ameliyatı uygun olmaz, bu hastalarda mutlaka dikleştirme ameliyatı yapılması gerekmektedir. Arzu edilirse hem dikleştirme hem de silikon ile büyütme aynı anda yapılabilir. Silikon protezinin hacmi aynı olmasına rağmen, aynı silikon iki farklı hastada farklı duracaktır. Bir hastada büyük hacim sağlayabilirken, aynı silikon bir başkasında yeterli gelmeyebilir. Bunun nedeni, vücut çapları, atletik olup olmama, meme dokusunun durumu, yağdan mı yoksa meme dokusundan mı zengin, ya da sarkıklık olup olmaması aynı silikonun farklı sonuç doğurmasına neden olur” ifadelerini kullandı.

“Göğüs büyütme ameliyatı sonrasında çok ağrı olmaz”

Silikon ameliyatı sonrası doğal görünümün mümkün olduğunu belirten Dr. Katırcıoğlu, “Eğer hastanın vücut ölçülerine uygun boyut, şekil, hacimde bir silikon tercih edilir ve ameliyat planlaması yapılırsa, silikon ameliyatı sonrasında oldukça doğal bir görünüm elde edebilmek mümkün olmaktadır. Elbette göğüsün üst iç kadranı normal bir göğse göre daha dolgun ve havalı duracaktır ama bu da doğallığı bozmayan hem de istenen bir durumdur. Göğüs büyütme ameliyatı sonrasında çok ağrı olmaz. Bu ameliyat sonrasında 2-3 gün kadar hafif ağrılar olmaktadır. Bu ağrılar göğüs derisinin gerilmesine bağlı ve kasların arasının açılmasına bağlı olarak oluşmaktadır. Bu ağrılar şiddetli ağrılar değildir ve ağrı kesicilere cevap veren ağrılardır. Genelde ağrılar 3. günde tipik bir şekilde azalır, hastalar ameliyat sonrası 3.günde işlerine geri dönebilirler. Günlük aktivitelerine bu sürede dönebilir ancak ağır sportif faaliyetleri 1 ay kadar ertelemek gerekmektedir. Göğüs büyütme ameliyatı sonrasında hastanede kalmak şart değil. Silikon ile göğüs büyütme ameliyatı, anestezi altında hastane şartlarında yapılması gereken bir ameliyattır. Ortalama 1-1,5 saat kadar sürer, hasta ameliyattan 1 saat sonra yemek yiyebilir, yürüyebilir. Dolayısıyla bu ameliyat sonrasında hastanede kalmaya gerek olmaz, sabah yapılan bir ameliyatta hasta öğleden sonra hastaneden taburcu olabilir” açıklamalarında bulundu.

Yeni oluşacak göğüslerin boyutuna doktorun da karar verebileceğini vurgulayan Dr. Katırcıoğlu, “Hastalarla yapılan ilk görüşme esnasında hasta yeni oluşacak göğüslerin boyutunu, isteklerini detaylı bir şekilde tarif etmektedir. Ancak yine de tam olarak anlatabilmekte zorlanabilirler. Bunun için ameliyat öncesinde daha önceden yapılmış ameliyatların fotoğraflarına bakmak fikir vermektedir. Yine ameliyat sırasında deneme-sizer silikonların yerleştirilerek ameliyat esnasında test edilmesi, cerrahın doğru seçim yapmasını sağlayan bir tekniktir. Günümüzde ise 3 boyutlu görüntüleme sistemleriyle, ameliyat öncesinde göğüsün fotoğrafları çekilerek hangi hacimde nasıl bir sonuç alınacağı önceden gösterilebilmektedir. Bu sayede hem hasta hem de cerrah ne kadarlık bir silikon tercih edilebileceği konusunda fikir sahibi olabilmektedir” şeklinde konuştu.