Şimdi Erzurum'da lale zamanı

Erzurum'da her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin başta ana caddeleri ve büyük parkları olmak üzere tarihi mekânların olduğu alanlara dikilen renk renk laleler açmaya başladı.

Bu yıl bahar mevsiminin soğuk ve yağışlı geçtiği Erzurum'da, özellikle belediyelere ait park ve yeşil alanlarda son günlerde yüzünü göstermeye başlayan güneşli havanın etkisini açan çiçeklerde görmek mümkün. Belediye ekipleri bir yandan hazır çiçekleri toprakla buluştururken, bir yanda yeşil alanların bakımını ve temizliğini yapıyor.

Erzurum'da son yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından dikimi yapılan ve şehrin dört bir yanında cıvıl cıvıl manzaralara sebep olan laleler de yavaş yavaş açmaya başladı. Şehir merkezinde baharın müjdecileri olarak görülen laleler aynı zamanda tarihi mekanlar ve semtlerle bütünleşerek yaz aylarının başına kadar şehre güzellikler katıyor.

Lale, Türk kültür ve sanatında çok önemli bir yere sahip olmakla beraber, ilahi aşkı temsil eden bir çiçek olarak ifade ediliyor. Özellikle İstanbul'da adına festivaller ve programlar düzenlenen lalelerin, Anadolu'da yetişmesi ve caddeleri süslemesi bölgede umutla beklenen bahara güzel anlamlar katıyor.