Sınavda olan ablasını dakikalarca kapı önünde bekledi

Erzurum'da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındıktan sonra LGS'nin ilk oturumu başladı. Öğrenciler kadar velilerin de heyecanları yüzlerine yansıdı. 8 yaşındaki Ahmet Siraç da dakikalarca okulun kapısında ablasının arkasında bakıp onun sınavını başarılı bir şekilde bitirmesini bekledi.

Erzurum'da öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 9.30'ta başlayacak sınav öncesi okullarda korona tedbirleri alındı. Kapıda bekleyen öğrenciler okullara teke tek sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Sınava girecek öğrencilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Sınavın başlamasının ardından öğrenciler kadar onların ailelerinin de heyecanları yüzlerine yansıdı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Sabancı Ortaokulunda sınava giren Aslınur Çobanoğlu'nun 8 yaşındaki kardeşi Ahmet Siraç Çobanoğlu da ablası sınava girerken okul kapısından dakikalarca ablasının arkasından uzun uzun baktı. Ablası sınavdayken kapıdan gözlerini bir an olsun ayırmadan onu bekleyen Ahmet Siraç Çobanoğlu ablasının yıl boyunca çok çalıştığını ifade etti.