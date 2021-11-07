Kuzey Irak Üs Bölgesi'nde iki gün önce silah kazası sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Erkan'ın iki hafta önce Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Irak Üs Bölgesi'nde iki gün önce silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi bugün Erzurum'da sabah helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırdı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, şehidin annesi, babası, kardeşleri, eşi, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

“Sınıf arkadaşıydılar, iki hafta arayla şehit oldular”

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın iki hafta önce Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun da sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şehit Erkan'ın ağabeyi Zafer Erkan, “Kardeşim şehit oldu. Hepimiz hüzünlüyüz, yasımız büyük. Burak Tortumlu ile de sınıf arkadaşıydı. Allah onu daha çok seviyormuş. Bu hafta da kardeşim şehit oldu. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

Baba ocağına son kez getirilen şehidin cenazesinde kız kardeşinin kepi ile ağabeyinin fotoğrafının yanında durarak askeri selam vermesi duygusal anlara sahne oldu. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği'ne defnedildi. 26 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi.