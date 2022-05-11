İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor

Erzurum’un Olur ilçesinde sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta büyülüyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta büyülüyor.


Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ilkbaharın gelmesiyle yeşile büründü. Sisli dağların yeşille bütünleşmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Polat'ın kadrajına yansıyan görüntüler izleyenleri mest ediyor.


Yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu Ormanağzı köyünün muhteşem manzarası havadan da görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.