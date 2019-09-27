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Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Çalıştayı gerçekleştirildi

Erzurum’da Türkiye Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Çalıştayı gerçekleştirildi.

Erzurum'da Türkiye Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Çalıştayı gerçekleştirildi.


Türkiye'de Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından ise Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu.


Projenin amacı sivil toplum kuruluşları üyeleri, birimleri arasında, ayrıca özel sektör, kamu ve akademisyenler arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması yoluyla Erzurum ve Türkiye'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının yönetim kapasitelerinin saygınlığının artırılması.

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