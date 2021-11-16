Skor bahane dostluk şahane

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2021-2022 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligindeki mücadele eden Dadaşların temsilcisi Erzurum Gençlik Spor, hafta sonu ilk maçına çıktı.

Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Erzurum ekibi, Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynanan maçtan konuk takım 50-74 galip geldi.

Müsabaka sonunda ise iki takım oyuncuları omuz omuza objektiflere poz vererek dostluk tablosu oluşturdu.

Öztürk'ten destek sözü

Karşılaşmayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Palandöken İlçe Müdürü Yaşar Elen, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, TOHM Müdürü Murat Tanas, Curling Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi ile Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, DSİ Spor Basketbol Şube Sorumlusu İlknur Yapağı ile diğer davetliler ile sporseverler izledi.

Maç sonrasında Antrenör Ali Ekber Erol ile oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “İlk maçımızda takımımız bana umut verdi. İnşallah desteklerimiz devam edecek. Bu takımın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum” dedi.