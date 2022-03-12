Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.

Snowboard Türkiye Şampiyonasına Erzurum, Erzincan, Bursa, Kayseri, Isparta, İstanbul, Eskişehir, Sakarya, Van, Nevşehir, Bitlis, Ankara, Sivas, Kars ve Mersin olmak üzere 15 ilden 53'ü kadın ve 92'si erkek 145 sporcu katılım sağlıyor. Erzurum'da düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular Kayak Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil edecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya yaptığı açıklamada, “15 ilden 145 sporcumuz yarıyor. Daha önce illerinde dereceye giren sporcular bu şampiyonaya katılmaya hak kazanmışlardı. Burada dereceye giren sporcularımız milli takıma girmiş olacak. Başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.