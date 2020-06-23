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Şoför esnafına özel uygun kredi protokolü

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile İş Bankası arasında şoför esnafına özel uygun faiz oranıyla kredi protokolü imzalandı.


İş bankası Bölge Müdürü Cihan Biçer ile Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya arasında imzalanan protokol gereği şoför esnafına özel uygun faizli kredi imkanı sağlanacak.


Başkan Karakaya yaptığı açıklamada, “Odamıza kayıtlı Şoför Esnafımıza özel iş bankasından uygun faiz oranı ile kredi imkânı sağlayan protokolü imzaladık. İmzaladığımız bu protokolle esnafımız kefilsiz, ipoteksiz uygun ve hızlı kredi seçeneklerinden yararlanacaktır. Bu protokolün tüm Şoför esnafımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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