Sokağa çıkma yasağı gelince herkes markete, o hayvanlarına koştu

Erzurum'da dün sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara hücum etti. Oltulu Cengiz Ayan ise kümes hayvanları aç kalmasın diye beslemek için yanlarına koştu.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gece 00.00 itibarıyla açıklanan 2 gün sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, fırın ve manavlara hücum ederken Oltulu Cengiz Ayan ise kümesteki hayvanların yanına giderek aç kalmamaları için iki günlük su ve yemlerini verdi.

Sokağa çıkma yasağını duyduktan sonra hayvanlarının yanına koşan Cengiz Ayan, “İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bende bunu duyar duymaz hemen hayvanlarımın yemlerini, sularını vermeye geldim. Kedimin mamasını, tavuklarımın da iki gün karşılayacak kadar yemlerini döktüm. İnşallah iki gün sonra her şey düzene girer. Bizde rahatlamış oluruz, Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun” diye konuştu.