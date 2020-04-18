Sokağa çıkma yasağıyla Horasanda boş kalan caddeler köpüklü suyla temizlendi

Korona virüs salgınının yayılmasını ve bulaşı engellemek için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında Horasan'da cadde ve kaldırımlar köpüklü suyla temizlendi.

Horasan Belediyesinin ve virüsle mücadelesine devam ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Yavuz Selim Ağrı Erzurum yolu Kars Caddelerinde ikinci defa köpüklü su ile yıkama çalışması yapıldığını belirtti.

Başkan Abdulkadir Aydın, caddelerde trafik akışı olmaması nedeniyle temizlik ekiplerinin caddeyi ve kaldırımları baştan sona deterjanlı suyla temizlediğini söyledi.

“Çalışmalarımız üst seviyelerde devam ediyor”

Başkan Aydın, ‘'Belediyemiz korona virüs mücadele kapsamında İlçemizde tüm imkanlarını kullanıyor. Tedbirlerimizi elden bırakmadan ilçede önlem almaya devam ediyoruz. Bizim için vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli, bu hassasiyetle İlçemizde korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız üst seviyelerde devam ediyor” şeklinde konuştu.