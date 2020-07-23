‘Sokakta' ile festivale damga vurdular

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, Trabzon Akçaabat Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Tiyatro Günlerine katıldı. MSE ekibi, ‘Sokakta' adlı oyunla büyük ilgi gördü.

Akçaabat Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günlerine Medya Sanat Evi damgasını vurdu. Sahil parkta kurulan sahneye Kenan Çinici'nin kaleme aldığı ‘Sokakta' adlı oyunla çıkan MSE ekibi, gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Ahmet Metehan Şahiner'in yönettiği oyunda Turgay Başoğlu, Atakan Çalçalı, Bedir Taha Önder, Turgut Alkan ve Ayça Çağlar rol alırken, dekor ve kostümler Yalçın Bahadır imzasını taşıdı.

Sokakta yaşayan iki evsizin başından geçen olayları ve kadına şiddet konusunun ele alındığı tek perdelik komediyi Akçaabatlılar kahkahalarla izledi.

Oyunun sonunda Akçaabat Belediyesi Kültür Müdürü Turhan Bektaş, Medya Sanat Evi Genel Sanat Yönetmeni Yılmaz Karakuzu'ya plaket verdi. Karakuzu, “Akçaabat'ta ve böylesi güzel bir festivalde yer almaktan büyük keyif aldık. Bize bu fırsatı tanıyan Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim'e ve Kültür Müdürümüz Turhan Bektaş'a teşekkür ediyoruz” dedi.