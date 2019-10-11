Solmaz ve Arifoğlu son yolculuğa uğurlandı

Ebu İshak Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı Raci Solmaz ve Yakutiye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Tosun’un kayınpederi Necati Arifoğlu Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Ebu İshak Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanı Raci Solmaz ve Yakutiye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Tosun'un kayınpederi Necati Arifoğlu Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Dün vefat eden Ebu İshak Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanı Raci Solmaz ve Erzurum'un tanınmış simalarından Necati Arifoğlu bugün Cuma namazının ardından Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazların ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24. Dönem AK PHarti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, STK başkanları, iş adamları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.