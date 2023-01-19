Sömestir tatili için aileler Palandöken Kayak Merkezine akın etti

Aileler okul arası tatiline çıkan çocuklarıyla kayak keyfini Palandöken'de çıkarttı.

Yoğun geçen okul dersleri ve sınavlarından sonra Sömestir tatiline çıkacak olan çocuklar için aileler tatil planını Palandöken Kayak Merkezi için yapıyor. Çocuklarının stres atması için tatil hazırlıkları yapan aileler soluğu Erzurum'da alıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatiline çıkan çocuklar için eğlence mekanı haline geldi. Palandöken Kayak Merkezinde İHA muhabirine değerlendirme yapan Ayhan Korgavuş, “Biz Bursa'dan geliyoruz. Orada kar yok bu nedenle Palandöken'i tercih ettik. Kızlarımın sömestir tatili için buradayız. Çok keyifli vakit geçiriyorlar ve stres atıyorlar. Palandöken ve Erzurum'u çok sevdik. Bundan sonraki senelerde mutlaka gelmeyi düşünüyoruz” dedi. Öte yandan pistleri otelleri ve diğer birçok özelliği ile turistleri misafir etmeye devam eden Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde de ailelerin gözdesi oldu.