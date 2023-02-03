İhlas Haber Ajansı

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Sömestr tatilinde namaz kılan öğrencilere hediyeler dağıtıldı

Diyanet işleri başkanlığınca başlatılan "Hadi Çocuklar Camiye" projesi çerçevesinde Abdulkadir Geylani Camiinde, sömestr tatili boyunca 5 vakit namaz kılan öğrencilere hediyeler verildi.

Diyanet işleri başkanlığınca başlatılan "Hadi Çocuklar Camiye" projesi çerçevesinde Abdulkadir Geylani Camiinde, sömestr tatili boyunca 5 vakit namaz kılan öğrencilere hediyeler verildi.


Abdulkadir Geylani Camii görevlileri İmam Musa Kazım Keskin ve Müezzin Kayyım Yakup Kutan tarafından organize edilen hediye töreninde öğrencilere, futbol topu, hediye çeki ve para ödülleri verildi. Hediye törenine Yakutiye ilçe müftüsü Selim Şahin ve birçok vatandaş katılım sağladı. Hediyelerini ilçe müftüsü Selim Şahinin elinden alan öğrenciler ise sevinçlerini gizleyemedi.

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